انجاز تجميع راس الثور المجنح في المتحف العراقي

2020/02/18 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير المختبر المركزي في دائرة المتاحف العامة جعفر عويد حسن عن انجاز واكمال وتجميع راس الثور المجنح الذي تعرض للتقطيع والتهريب .واوضح في تصريح صحفي ان هناك بروتوكولا للتعاون وقع بين وزارة الثقافة /الهيئة العام للاثار والتراث والوكالة الايطالية للتعاون الدولي بخصوص الاسناد والفعاليات المؤسسية لحماية واستعادة التراث الثقافي العراقي.وبين عويد ان […]

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