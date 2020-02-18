2020/02/18 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالب محافظ ميسان علي دواي،الثلاثاء، برفع المواكب والحسينيات والاكشاك المعرقلة لانشاء الممر الثاني لطريق البتيرة -الفحر-ال بدير والذي يسمى (بطريق الموت ).وأكد دواي عند تفقده المشروع ضرورة تعاون “خدام الحسين (ع)” من أصحاب الحسينيات والمواكب مع الشركة المنفذة للمشروع، ورفع الحسينيات والمواكب المعرقلة لانشاء الممر الثاني من اجل اكمال المشروع .واشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يطالب برفع المواكب والحسينيات من طريق البتيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يطالب برفع المواكب والحسينيات من طريق البتيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).