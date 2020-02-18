الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار.. انخفاض إلى اضعف مستوى منذ آيار الماضي

2020/02/18 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ أيار الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.وخلص استطلاع رأي أجرته “رويترز” إلى أن البنك المركزي التركي، الذي خفض سعر فائدته 1275 نقطة […]

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