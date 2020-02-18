“أبل” تخطط لطرح أرخص إصداراتها من هواتف “أيفون”

2020/02/18 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ستعد شركة “أبل” لإطلاق هاتف “أيفون” جديد منخفض التكلفة معتمد على إصدار “iPhone 8″، لكنه سيحمل تحديثات جديدة.ذكرت ذلك وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تسمية الجهاز الجديد باسم “iPhone SE 2″، أو “iPhone 9”.وأضافت الوكالة الأمريكية: “سيتم طرح الجهاز الجديد، رغم وجود مخاوف بشأن تأثير […]

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