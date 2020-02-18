اختيار رئيسين مشتركين للوطني الكردستاني في اربيل

2020/02/18 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة كردستان العراق، انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسان مشتركان للاتحاد ب ٩١ صوتا....

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