2020/02/18 | 20:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري مُؤخراً، ثمّة ما يلفت الانتباه في موضوعة الاحتجاجات العراقية المُناهضة للحكومة العراقية (المُستقيلة، والجَديدة) على حد سواء، أَلا وهي موضوعة تراجع حالات اغتيال واختطاف الناشطين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوحِظَ تراجعها مُؤخّراً.. تعرّف على سبب اختفاء حالات الخطف والاغتيال) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوحِظَ تراجعها مُؤخّراً.. تعرّف على سبب اختفاء حالات الخطف والاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).