القبض على ارهابيين اثنيين جنوبي الموصل

2020/02/18 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارزها في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٥ ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في ناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل".وأضافت انهم "من العناصر المنتميه لداعش الإرهابي والتي ساهمت بتقديم معلومات ضد قواتنا الأمنية".وأكدت انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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