2020/02/18 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​الجماعات المسلحة التي تقتل الأبرياء تدعي أنها جزء من الحشد الشعبي وتأسست وفقا لفتوى الجهاد الكفائي.ماذا تقول المرجعية عن ادعاء هؤلاء القتلة التابعين لدولة أخرى؟ ألا من فتوى تبطل ادعاءهم وتدعو الحكومة لتوحيد القوى الأمنية وعدم السماح لمن يدعي محاربة داعش بينما هو يحارب العراقيين؟— Hamid Alkifaey (@alkifaey) February 18, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكفائي يدعو المرجعية لإصدار "فتوى" بإبطال ادعاءات الجماعات المسلحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكفائي يدعو المرجعية لإصدار "فتوى" بإبطال ادعاءات الجماعات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).