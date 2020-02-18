من التظاهر المطلبي إلى الانتفاض السياسي.. علي طه

2020/02/18 | 20:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي طه: لا تكون الحركات الشعبية شعبية بالمعنى الخاص إن لم تكن سياسية، فهي تتحول طبيعيا بحسب رد الفعل من قبل السلطة، من تظاهرات مطلبية الى احتجاجات تذمرية الى انتفاضة فرضية، ويتناسب ذلك مع رتم الزخم الشعبي..كل مرحلة يتناسب فيها المطلب مع الزخم الشعبي تناسبا طرديا بفعل العناد السلطوي، سيما سلطة ذات […]

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