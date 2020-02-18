2020/02/18 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: بغداد افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم لعصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.
وقال المصدر لمراسل “العهد نيوز” إن “تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية جخماخه قرب قضاء دبس في كركوك”.
وأضاف، أن “الهجوم أسفر عن استشهاد 4 مواطنين واصابة 3 آخرين”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر لمراسل “العهد نيوز” إن “تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية جخماخه قرب قضاء دبس في كركوك”.
وأضاف، أن “الهجوم أسفر عن استشهاد 4 مواطنين واصابة 3 آخرين”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم إرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).