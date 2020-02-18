استشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم إرهابي في كركوك

2020/02/18 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة 7 مواطنين بهجوم لعصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.وقال المصدر لمراسل “العهد نيوز” إن “تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية جخماخه قرب قضاء دبس في كركوك”.وأضاف، أن “الهجوم أسفر عن استشهاد 4 مواطنين واصابة 3 آخرين”.

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