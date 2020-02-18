الإعلان الختامي “للاجتماع العالمي المناهض للإمبريالية”

2020/02/18 | 21:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كراكاس تجمعت وفود الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية، في مدينة كراكاس، عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة “الاجتماع العالمي ضد الإمبريالية”، وبعد المداولات توصلنا إلى الاستنتاجات التالية: مستقبل البشرية في خطر شديد.[…]

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