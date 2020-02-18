معتصمي ساحة التحرير يصدرون بيانا بخصوص فتح مداخل الساحة

2020/02/18 | 21:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر معتصمي ساحة التحرير، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص فتح مداخل الساحة، موجهين ندائهم الى رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية، وقائد عمليات بغداد.وجاء في بيان معتصمي الساحة : السيد رئيس الجمهورية […]

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