2020/02/18 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس غائم ممطر حتى نهاية الأسبوع إضطراب حركة النقل في بريطانيا جراء العاصفة دينيس بغداد – فائز جواد رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس خلال الاسبوع الجاري غائما ممطرا مع هبوب عواصف رعدية .وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس […]

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