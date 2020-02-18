2020/02/18 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الإقليم تعيد عشرات المفصولين إلى وظائفهم البارزاني يؤكد لروما توفر فرص إستثمارية في كردستان روما – صلاح السلام اكد رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي توفر حزمة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للإيطاليين، مبديا تطلع الاقليم إلى تنمية علاقاته التجارية الثنائية في السنوات المقبلة.وذكر […]

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