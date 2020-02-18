2020/02/18 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين بغداد – الزمان..اعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي سكرتير رئيس الوزراء عن تمديد فتح المنطقة الخضراء في بغداد امام المواطنين.وقال البياتي في تصريح امس انه (تقرر تمديد فتح المنطقة الخضراء امام حركة المواطنين)، موضحا ان (ساعات فتح الخضراء ستكون من السادسة صباحا لغاية الـ12 […]

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