طريقة للحمل تجعل الأطفال أكثر عرضة للموت قبل بلوغ السنة

2020/02/18 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توصلت دراسة أجريت على ثلاثة ملايين طفل تقريبا، إلى احتمال موت أطفال الأنابيب بنسبة 45% قبل بلوغهم عمر السنة.وقارن الباحثون في السويد، بين نتائج الأطفال المولودين من الحمل الطبيعي وأولئك المولودين بالتقنيات المساعدة على الإنجاب.وكان احتمال وفاة الأطفال الناتجين عن الأجنة المجمدة عرضة للخطر بأكثر من الضعفين والموت خلال الأسابيع […]

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