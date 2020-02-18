2020/02/18 | 21:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الثلاثاء، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات.وذكر تلفزيون “طلوع” الأفغاني، أن “النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية”، موضحاً أن “غني حصل على 50.64 بالمئة من الأصوات”.وأجريت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأفغاني أشرف غني يفوز بولاية ثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأفغاني أشرف غني يفوز بولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأفغاني أشرف غني يفوز بولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).