مقتل واصابة 7 اشخاص بهجوم لداعش في كركوك

2020/02/18 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة كركوك، بمقتل واصابة 7 اشخاص، بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية في قضاء الدبس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش هاجم قرية جخماخه قرب قضاء الدبس في محافظة كركوك، مما ادى إلى مقتل 4 مواطنين وجرح 3 اخرين بإصابات بليغة".

بغداد اليوم- ديالى

وجه قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، خلال تعميم الى كافة اقسام الشرطة وافواج الطوارئ على تشديد الاجراءات الامنية بحق مطلقي العيارات النارية خلال المناسبات.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان تلقته (ب

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (17 شباط 2020)، تعرض منتسبين للهجوم ببنادق ’’الصيد’’ قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تعرضت قبل ق

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (18 شباط 2020)، ضبط حاوية حجم (40) قدم بداخلها عجلات عدد (3) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية ال

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