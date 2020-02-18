الشعراء السريان يحتفون بشعرهم في متحف التراث السرياني بثلاث لغات

2020/02/18 | 21:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت قاعة متحف التراث السرياني في ( عنكاوة ) اربيل احتفالية توقيع كتاب ( انطلوجيا الشعر السرياني منذ القرن التاسع عشر ) من اصدار اتحاد الادباء والكتاب السريان ومن اعداد الادباء : نزار الديراني ، أكد مراد ، روند بولص .أدار للاحتفالية الاعلامي شليمون داؤود بكلمة جاء فيها …

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