الصحة العالمية: فيروس كورونا انتقل في 12 دولة غير الصين

2020/02/18 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 92 حالات انتقال لفيروس كورونا بين البشر في 12 دولة غير الصين.

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