الصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من رسوم كمركية

2020/02/18 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الصين، الثلاثاء، عن إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة، من رسوم كمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الكمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم كمركية اعتبارا […]

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