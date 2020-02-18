باريس سان جيرمان يحاول للمرة الثامنة تحقيق الحلم الأوروبي

2020/02/18 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول للمرة الثامنة تحقيق الحلم الأوروبي

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