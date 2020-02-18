كتائب حزب الله: القوات الأميركية محاصرة داخل العراق ولا يمكنها التنقل إلا عبر الطائرات

2020/02/18 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، اليوم الثلاثاء، ان القوات الأميركية محاصرة داخل العراق ولا يمكنها التنقل إلا عبر الطائرات.وقال الحسيني في تصريحات متلفزة اطلعت عليها “العهد نيوز”، إن “القوات الأميركية تفكر بإطالة أمد وجودها في العراق”.واشار الى ان ” واشنطن تبحث عن فرصة للحصول على مهلة […]

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