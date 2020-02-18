2020/02/18 | 21:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ……… رئاسة البرلمان تصدر أمرًا نيابيًا بإضافة النائب عمار يوسف عضوا في اللجنة البرلمانية المشرفة على مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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