2020/02/18 | 21:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسلم وزارة الثقافة والسياحة والاثار، غداً الأربعاء، آثار مستردة من خارج العراق.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه” سيجري إستلام قطع أثرية مستردة من خارج العراق في مبنى وزارة الخارجية بحضور وزيرا الثقافة عبد الأمير الحمداني والخارجية محمد علي الحكيم في الساعة الثانية ظهرا من يوم غد الأربعاء”.وأشار الى” اقامة احتفالية بحضور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الثقافة تتسلم غداً آثار مستردة من خارج العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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