هل انشق الرئيس العراقي عن الوطني الكردستاني؟

2020/02/18 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة، اليوم الثلاثاء، حقيقة خروج الرئيس العراقي برهم صالح من الاتحاد....

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