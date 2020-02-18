انتشال جثة عليها اثار اطلاقات نارية من نهر ديالى

2020/02/18 | 21:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة عليها اثار اطلاقات نارية من نهر ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "تم انتشال جثة من نهر ديالى قرب ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة".

واضاف ان "الجثة عليها اثار اطلاقات نارية".

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