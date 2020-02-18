الدفاع المدني يسيطر على حادث حريق الوشاش

2020/02/18 | 21:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حادث حريق الوشاش في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فرق الدفاع المدني سيطر على حريق هائل اندلع داخل اربع مولدات كهربائية مع كميات هائلة من خزين وقود الگاز وسط حي سكني في منطقة المنصور الوشاش تحديداً".

واضاف انه "بمشاركة اكثر من 12 فرقة اطفاء وصلت الى موقع الحريق بغضون دقائق وباشرت من فورها بعمليات انقاذ واخلاء العوائل القريبة من موقع الحريق ثم الاخماد والسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن الدور السكنية التي كادت ان تفتك بها".

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