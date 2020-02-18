القبض على مهربيّ آثار في بغداد

2020/02/18 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "عملية القبض على المتهمين تمت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان عثر بحوزتهما على قطعة آثرية تعود للعصر البابلي".وأضافت انه "تم تسليم المتهمين والمادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية".

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