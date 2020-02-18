مقتل واصابة 7 مواطنين بهجوم ارهابي في كركوك

2020/02/18 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة سبعة مواطنين بهجوم لتنظيم داعش الارهابي في المحافظة.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس" ان "تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية جخماخه قرب قضاء دبس في محافظة كركوك".واضاف، ان "الهجوم اسفر عن مقتل اربعة مواطنين واصابة ثلاثة اخرين".

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