عدنان هادي: أجراسي تدق للأفراح دائماً

2020/02/18 | 21:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاعر يرتمي في حضن نصوصه الى حدّ التوحد معها، تكتبه القصيدة بكل ما اوتيت من جرح، يغازل الحرف كأنما تتماثل العبارة امامه بهيئة حبيبة لا فكاك منها، تغنوا بنصوصه اغلب مطربي الصف الاول في العراق فضلا عن بعض الفنانين العرب، الشاعر عدنان هادي ضيف "أدب شعبي" يلقي بظلاله الفاتنة على قراء "الصباح" فكان هذا الحوار:

• كيف نؤسس لنص شعري يكسر رتابة التكرار والتشابه بين شعراء اليوم؟

- هناك عوامل كثيرة تشترك في هذا، ابرزها ثقافة الشاعر، ودور الاعلام في توعية الناس ودور مؤسسات الدولة في دعم الحركة الثقافية وتوفير البنية التحتية للشاعر وتلبية احتياجاته لأن من اسباب تدهور القصيدة والاغنية بشكل خاص هو العوز واحتياج الشاعر المادي، لا تنسى ان شهرة قصيدة او اغنية هي التي توفر المردود المادي المناسب، ما يجعل الاخرين يقلدون ويكررون تلك النصوص.

• من هو صاحب الفضل عليك في استدعاء شياطين الشعر؟

-كل شيء من حولي يجذب انتباهي سواء كان ايجابيا ام سلبيا، حزينا ام مفرحا ..كل هذه الهواجس حينما تأتيني تستدعي في دواخلي كل الشياطين.

• هل ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في كشف عورات اللغة الشعرية؟

- الى حد الفضيحة اذا صح التعبير..



كشف الجهل الكبير الذي يسيطر على اغلب شبابنا مع الاسف.

• متى تستحضر طقوس الكتابة وتتأهب للمشي على جمر القصيدة؟

- طقوس الكتابة عندي اولا اثناء الليل، لما يحمله من هدوء وسكينة، حيث تكون السيكارة التي لاتفارق شفاهي نديمي مع استكان الشاي..



وثانيا عندما يداهمني موضوع ما ولم اجد الجو الهادئ ..استعين بالمشي، فهو يساعدني على التفكير، حتى اني اذكر ان الكثير من المواضيع كتبتها وانا امشي.

• لمن تقرع اجراس القصيدة في العادة؟

- اجراسي تدق دائما للافراح، اتمنى السعادة لكل الناس، وهناك اجراس ايضا للانذار وللخطر والندم.

• لقب شعري اطلق عليك ويسحرك جدا؟

- هناك مجموعة القاب اعتز بها كثيرا..



فارس الاغنية اطلقه الكبير العملاق المرحوم عريان السيد خلف، ولقب الشاعر اللذيذ الذي اطلقه العملاق المرحوم كاظم اسماعيل الكاطع..ولقب القيصر اطلق من المستمعين عندما كنت اقدم برنامج "بستان الشعر" من راديو دجلة..وهناك القاب كثير اطلقتها على الصحافة منها الطائر الذي يغرد خارج السرب ..الشاعر الشفاف وغيرها.

• قصيدة سرقت من، وآثرت الصمت؟

- سرق مني الكثير من قبل شعراء وغير شعراء، كما حذف اسمي من كثير من التايتلات للاغاني وبقصد متعمد، اذكر ان هناك موالا اسمه "الهدية" الذي كتبته وغناه الفنان محمود انور، لكن مع الاسف لم يصور، ما حدا بمطربين كثر غناؤه بل وحتى البعض منهم قام بتصويره دون اي ذكر او اشارة الى اسمي.

• اوقدت قناديل الحرف مبكرا، كيف تلملم البلاد تحت اثواب الحروب؟

- نحن شعب كتب علينا ان نعيش دائما على صفيح ساخن، ومنه نبدع ونقدم للعالم اجمل ماعندنا ومثلما يقال يأتي الابداع من رحم المعاناة، نحن المعاناة بحد ذاتها لذلك ترى العراقي مميزا بكل شيء ..حتى في آلامه وأحزانه، ولكن لكل شيء نهاية ولا بد ان تعلو البسمة على وجه العراق الحبيب.

• متى تشعر انك مخذول ومهزوم؟

- عندما تعطي كل شيء والمقابل لايذكر لك شيئا..تهزم اولا من نفسك ومن طيبتك ومن مشاعرك وكأنهم يعاتبونك هذه الخيبة الكبيرة.

*نص غنائي فرض نفسه عليك؟

- هناك الكثير من النصوص التي فرضت نفسها علي منها اغنية "هم عليك الوكت ذبني" التي غناها الفنان حبيب علي واغنية "احسدك عالبرود البيك احسدك" للمطرب هيثم يوسف، واغنية"خاف ماشوفك" التي غناها اكرم الرحال والكثير من النصوص التي لايسع المجال

لذكرها.

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