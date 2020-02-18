2020/02/18 | 21:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعد صاحب

مسدود الگلب من يوم عني مشيت/ وشموع الفرح ماضون بدربي/ اصيح من الفرح يا زين لو هليت/ وانسى جروح عمري وانسى كل تعبي/ هلابك يا گمر يا نور هذا البيت / هلابك يا بعد اهلي وبعد صحبي/ لا تمشي غنج ارجوك لو مريت/ تدري انت بجمالك يا ترف يسبي/ الك كل المواويل العصر غنيت/ وبوكت الفجر اكتب شعر شعبي/ الك يا ما هدايا من الزغر وديت/ حد ما صار حبك يا ترف ذنبي/ اخبي اسرار روحي الكل بشر محجيت/ يمك انفضح واسرارك تخبي/ الك موال من جعب الگلب غنيت/ لا هو محمداوي ولا لحن صبي اهب گبل الهوه الجلاب لو هبيت/ والشرجي اذا شمك صبح غربي/ اذا هزك غرامي ومن صدك حنيت/ ما يحتاج تركض لو تظل تدبي/ رقم سري اذا غايب الك خليت/ والارقام يعرفهن فقط ربي/ حط اول حرف من الاسم لو جيت/ حط رقمك عكس هم يفتهم گلبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفرة سرية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفرة سرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).