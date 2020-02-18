نجم “أكس فاكتور” محمد مجذوب متحمس بـ”شدة” للغناء بالعراقية: أحب اللهجات إلى قلبي

2020/02/18 | 21:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعرب الفنان السوري ونجم برنامج “أكس فاكتور” في 2007، محمد مجذوب، عن أمله الشديد بالغناء في اللهجة العراقية، فيما كشف عن اعجابه الشديد باعمال علي صابر.وقال مجذوب في حوار صحفي رصدته “يس عراق”: “أحبّ الغناء بالكثير من اللهجات، وفي مقدّمها لهجتي، اللون الخليجي وخاصة العراقي من أحبّ اللهجات إلى قلبي وستكون […]

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