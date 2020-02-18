وزارة المالية تصدر بيانًا بشان اتهامها بهدر مليارات الدنانير

2020/02/18 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً تكشف فيه عن حقيقة اتهامها بقضية فساد أهدرت فيها مليارات الدنانير.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان (قضية فساد) بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الإساءة الى الوزارة وعملها”، مبينة أن “التقرير […]

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