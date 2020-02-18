الاتحاد الوطني الكردستاني يختار رئيساً مُشتركاً له

2020/02/18 | 21:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق اختارَ حزب #الاتحاد_الوطني الكردستاني، الذي يتخّذ من مدينة #السليمانية في #إقليم_كردستان مقَراً له، والذي كان يتزعّمه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق #جلال_طالباني، رئيساً مُشترَكاً له، اليوم الثلاثاء.[…]

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