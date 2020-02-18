2020/02/18 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر وإعرابه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشکيلة الوزارية العراقية ترى النور غداً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشکيلة الوزارية العراقية ترى النور غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).