المحنة والانفراج وفسحة التصرف لبريطانيا بعد انسلاخها من الاتحاد الاوربي

2020/02/18 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.كرار حيدر الموسوي يعد الاتحاد الأوروبي شراكة فريدة من نوعها كونها المرحلة الأخيرة في عملية التكامل الأوروبي التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، في البداية من قِبل ستة بلدان في أوروبا الغربية، لتعزيز السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية.وكان يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير، باعتباره حجر الزاوية للاستقرار والازدهار الأوروبيين.ولكن على مدار […]

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