2020/02/18 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اخُطف الناشط المدني ابراهيم حسين، شقيق الفنانة آلاء حسين من قبل مجهولين.وتدول ناشطون صوراً له تشير إلى تعرضه للتعذيب بطرق بشعة.وكان ابراهيم يعمل مسعفاً في ساحة التحرير، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اختطافه، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية ..اختطاف شقيق الفنانة آلاء حسين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية ..اختطاف شقيق الفنانة آلاء حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).