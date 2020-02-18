عراقيات يطلقن حملة

2020/02/18 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أطلقت الإعلامية نور القيسي حملة، حقج_بالقانون للرد على كل من يسيء لسمعتهن ويطعن باعراضهن.حيث تعرضت العديد من الناشطات في الفترة الأخيرة لحملة من التهديدات من عصابات مجهولة ومسلحين بغية إيقاف نشاطهن الداعم للتظاهرات في العراق.

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