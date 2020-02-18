2020/02/18 | 22:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطني الكردستاني ينفي انشقاق برهم صالح عن الحزب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني ينفي انشقاق برهم صالح عن الحزب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني ينفي انشقاق برهم صالح عن الحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).