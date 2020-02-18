اللجنة الأمنية اليمنية العليا تدين اعتداء العدوان على المهرة

2020/02/18 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات أدانت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال السعودي في منطقة فوجيت في عزلة حبروت بمديرية شحن محافظة المهرة .وأكدت اللجنة في بيان بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رفضها وإدانتها لما يتعرض له أبناء محافظة المهرة بصورة مستمرة من عدوان وحشي وقصف جوي وبري يومي وأعمال عسكرية […]

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