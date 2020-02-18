بالصور: بلدة إيطالية مدهشة تقدم عروضًا “مغرية”: مصاريف السكن وراتب لمن يسكن فيها!

2020/02/18 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقطبت بلدة تيورا الإيطالية آلاف السكان بعد عروض “مغرية” قدمتها البلدة للراغبين بالسك والاستقرار فيها، حيث تأتي هذه العروض على خلفية انخفاض عدد سكان البلدة بعد زلزال 1980.وبحسب تقرير لـ”سي أن أن”، فإن “البلدية قالت أنها ستدفع 150 يورو شهريا أى 162 دولار مقابل إستئجار الوافد لمنزل بالمدينة على مدار عامين […]

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