نائب سابق يكشف سبب الخلاف بين المالكي ومحمد علاوي

2020/02/18 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى النائب السابق خالد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان محمد علاوي لايمكن له تشكيل حكومته بعيدا عن الكتلة الاكبر.وقال الاسدي في حديث لقناة “العهد وتابعته وكالة “العهد نيوز”، إن “جلسة التصويت على الحكومة ستتأخر ولن تقام في موعدها المحدد، و لا يمكن لعلاوي ان يمضي بتشكيل حكومته مبتعدا عن الكتلة الاكبر التي […]

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