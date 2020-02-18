نوّاب: علاوي انتهى من تسمية وزرائه والتصويت عليهم في الأسبوع المقبل

2020/02/18 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثواً عن اغلبية مريحة لتمرير الحكومة في البرلمان..بغداد – وعد الشمري: أكد نوّاب، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي انتهى من تسمية 19 من أصل 22 وزيراً، لافتين إلى أن التصويت عليهم سيكون في جلسة لمجلس النواب تعقد الاسبوع المقبل، مشددين على وجود اغلبية مريحة لتمريرهم من دون معرقلات.وقال النائب ...

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