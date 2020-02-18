بشير الحداد: مجلس النواب مستعد لعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي

2020/02/18 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد امس الثلاثاء، استعداد المجلس لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الحداد التقى امس في مكتبه ببغداد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له، وجرى بحث التطورات ...

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