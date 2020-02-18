نائب: اطراف مؤثرة بالبرلمان تحاول عرقلة عقد جلسة التصويت

2020/02/18 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اكد النائب محمد البلداوي امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيراعي توزيع تشكيلته الوزارية على أساس المكونات وليس على أساس الاستحاق الانتخابي, مشيرا الى وجود محاولات من اطراف مؤثرة في البرلمان لتعطيل عقد جلسة التصويت.وقال البلدوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد ...

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