العفو الدولية تحمل السلطات العراقية مسؤولية قتل أكثر من 500 متظاهر وتكشف تفاصيل تحقيقات رسمية

2020/02/18 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حمّلت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء 18-2-2020، السلطات العراقية مسؤولية “مقتل أكثر م...





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