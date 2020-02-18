خبير قانوني: اية دعوى ضد رئيس الجمهورية بشأن تكليف علاوي سيكون مصيرها الرد من القضاء لهذا السبب

2020/02/18 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان اية دعوى تقدم ضد تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، سيتم رفضها من قبل القضاء.

وذكر حرب، في بيان توضيحي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الرفض والرد مصير الدعوى المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس الجمهورية، لتكليفه توفيق علاوي رئاسة الوزراء".

وأضاف "لأن هذه الدعوى يجب أن تقام من صاحب المصلحة في الترشيح وهو بموجب المادة 76 من الدستور، باعتبار ان الترشيح تم دون الالتزام بهذه المادة".

واستطرد بالقول "إما حتى لو أقامت جميع الكتل وجميع النواب الدعوى من دون كتلة تقول أنا الكتلة الأكبر، فأن مصير الدعوى هو الرفض والرد".

وبين ان "الفيصل في ذلك الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي حددتها المادة 76 من الدستور وهي صاحبة المصلحة ولها الحق في اقامة الدعوى".

واختتم بيانه القول "أما الجميع من غير الكتلة النيابية، الاكثر عدداً لا أثر لدعواهم ومطالبتهم ضد رئيس الجمهورية".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت 1 شباط 2020، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، على اثر الاحداث التي اندلعت في العراق وما رافق التظاهرات التي عمت اغلب المحافظات العراقية من الأول من شهر أكتوبر من العام الماضي.

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أكدت عضو تحالف الفتح في البرلمان، انتصار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عودة بعض الشخصيات منتهية التكليف من مناصب الدرجات الخاصة إلى مناصبهم، فيما أشارت إلى مفاتحة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بذلك.

وقالت انتصار ال

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كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، الجهة التي تقدمت بطالب لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال يونادم كنا، في تصريحات صحفية، إ

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