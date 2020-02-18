حقوق الانسان تكشف احصائية شاملة لاعداد الضحايا والمختطفين والمعتقلين منذ 1 أكتوبر

2020/02/18 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، احصائية المختطفين والوفيات والمصابين والمعتقلين منذ انطلاق الاحتجاجات في 1 تشرين الأول حتى اليوم.وقال عضو المفوضية علي البياتي إن “احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم من ١/١٠/٢٠١٩ لغاية اليوم اظهرت عدد المختطفين ٧٩ شخصا بينهم ٤ فتيات، اطلق سراح ٢٢ فقط منهم فتاة واحدة […]

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