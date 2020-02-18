عمليات البصرة تكشف أسباب تعزيز الأمن قرب الحقول النفطية

2020/02/18 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، توفير الحماية الكاملة للمنشآت والحقول النفطية المتواجدة في المحافظة.

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